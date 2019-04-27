أرمينيا تنتظر زيارة بوتين خلال هذا العام

أعلن وير الخارجية الأرميني، زغراب مناتساكانيان، اليوم السبت، أن بلاده تستعد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال العام الجاري.

© Fotolia / aviavlad خبر مفرح من بوتين لجميع المواطنين الأوكرانيين

يريفان — سبوتنيك . وأجاب مناتساكانيان، بإيجاز، على سؤال عما إذا كانت زيارة بوتين إلى أرمينيا مقررة خلال العام 2019: بـ "نعم".

ولم يعط الوزير أي تفاصيل أخرى.

هذا وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي في يريفان سيرغي كوبيركين، للصحفيين، أنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أرمينيا، الأسبوع المقبل، وذلك لحضور اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.