ترامب وآبي يؤكدان رغبتهما المشتركة في وقف واردات النفط الإيرانية

قال مسؤول أمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، أكدا اليوم السبت، رغبتهما المشتركة في وقف واردات النفط من إيران.

وقال السفير الأمريكي لدى اليابان وليام هاجرتي في اتصال هاتفي مع الصحفيين، إن الزعيمين بحثا أيضا "الرغبة في رؤية إيران تغير مسارها وتبحث عن طريق سلمي أكثر للمضي قدما".



© Sputnik . Vladimir Melnikov آبي يؤيد حوار بوتين وكيم بشأن نزع السلاح النووي

وأكد ترامب في مستهل اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الجمعة 27 أبريل/نيسان، أن الولايات المتحدة تجري مناقشات جديدة بشأن التجارة مع طوكيو، وأن البلدين لديهما فرصة لإبرام اتفاق تجاري طويل الأجل.

وأضاف ترامب أن "اليابان تشتري كمية ضخمة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة، وأن واشنطن تحث طوكيو على إلغاء الرسوم الجمركية التي تفرضها على المنتجات الزراعية الأمريكية"، وفقا لرويترز.

وتقاوم اليابان ضغوطا أمريكية لربط التجارة بقضايا العملة قبل المحادثات بين البلدين المتحالفين. وبالإضافة إلى التجارة، من المتوقع أن يناقش البلدان كوريا الشمالية وقضايا أخرى ذات اهتمام متبادل.

وناقش وزراء يابانيون التجارة والعملة مع نظرائهم الأمريكيين في واشنطن قبيل القمة المرتقبة بين آبي وترامب، على أمل إثناء واشنطن عن الربط بين القضيتين.

وأوضح ترامب أنه غير راض عن الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة والذي يأتي معظمه من صادرات السيارات.