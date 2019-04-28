روسيا مستعدة لإبرام اتفاقيات نووية جديدة ولكن هناك حاجة إلى مفاوضات جادة

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، أنه من الضروري الامتثال للاتفاقات الحالية في المجال النووي وروسيا مستعدة أيضا لإبرام اتفاقات جديدة ولكن هناك حاجة إلى مفاوضات جادة.

© Sputnik . Nataliya Seliverstova الكرملين: هناك شكوك بالتوصل إلى اتفاق نووي جديد بنفس الشروط السابقة مع إيران

وقال مساعد الرئيس الروسي، خلال مقابلة على قناة " روسيا 1 " في برنامج "موسكو، الكرملين"، بوتين": "أولا، لابد من الامتثال لما تبقى من معاهدات، ونحن مستعدون لمباحثات جديدة، لكن لهذا نحتاج إلى مفاوضات جادة لم يبادر بها أحد لسوء الحظ".

وذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية، نقلا عن مصادر عدة في البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يجري مباحثات مع الوزارات لللتوصل إلى اتفاق نووي جديد يشمل روسيا والصين، وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تنظم الاتفاقية الجديدة جميع أنواع الأسلحة.

وتعليقا على هذه المعلومات، أعلن المتحدث الرسي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن المبادرات الرامية إلى الحد من الإمكانات النووية موضع ترحيب ولكن سيكون من الجيد معرفة تفاصيل هذه الفكرة.