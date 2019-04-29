روسيا تمنع استيراد منتجات الألبان البيلاروسية لأسباب موضوعية

أعلن النائب الأول لمدير جهاز الحكومة الروسية، سيرغي بريخودكو، الأحد، أن روسيا منعت استيراد منتجات الألبان البيلاروسية، لأسباب موضوعية، ووفقا لمعاهدة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروآسيوية.

موسكو — سبوتنيك. وقال بريخودكو للصحفيين عشية مشاركته رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في اجتماع المجلس الحكومي الدولي الأوروآسي: "بالفعل وضعت روسيا على جدول أعمال المجلس الحكومي الدولي مسألة إلغاء قرار اللجنة الاقتصادية الأوروبية بهذا الشأن، وسيتم تعليق هذا القرار حتى يضع المجلس الحكومي الدولي حدا لهذه القضية أريد. توضيح المسألة فوراً".

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وأشار بريخودكو إلى، أن القضية تتعلق ببعض الشركات البيلاروسية التي تنتج الألبان والتي لا تتوافق مع مطالب معاهدة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروآسيوية.

وأضاف بريخودكو: "مهمتنا هي حماية المستهلكين الروس من المنتجات التي لا تتطابق مع معايير السلامة وروسيا فرضت قيودا مؤقتة لأسباب موضوعية، ووفقا لمعاهدة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروآسيوية".

وأجرت روسيا مباحثاته في وقت سابق من العام الماضي حول الحليب الجاف المستورد من بيلاروس، الذي لا يتطابق مع المتطلبات التقنية ضمن الاتحاد الجمركي. وأكدت هيئة الرقابة الزراعية الروسية، على ضرورة أن تتخذ بيلاروس تدابير طارئه، لمنع دخول هذا المنتج إلى روسيا بسبب عدم تطابقه مع معايير الجودة وسلامة المنتجات.