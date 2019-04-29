تسجيل
08:55 29 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    عرض عسكري جوي بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد النصر على قوات ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) في موسكو، 9 مايو/ أيار 2018

    الدفاع الروسية تعلن عن الآليات والطائرات المشاركة في عرض النصر

    © Sputnik . Alexander Vilf
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ستشهد العاصمة الروسية موسكو يوم 9 مايو/ أيار المقبل استعراضا عسكريا بمناسبة عيد النصر، ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية).

    عن الآليات العسكرية التي ستسير في الساحة الحمراء بموسكو يوم 9 مايو قالت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال القوات المسلحة الروسية، إن رتل الآليات المشاركة في عرض النصر، ستتقدمه، جريا على العادة، دبابة "تي-34-85" الأسطورية التي تعتبر من أفضل دبابات الحرب العالمية الثانية، وتليها سيارات "تيغر" (نمر) المدرعة وآليات "كورنيت" و"تايفون".

    عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد النصر على قوات ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) في موسكو، 9 مايو/ أيار 2018
    © Sputnik . Evgeny Biyatov
    عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد النصر على قوات ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) في موسكو، 9 مايو/ أيار 2018

    ثم تسير في الساحة الحمراء ناقلة الجنود المدرعة "بي تي إر-82" ومركبات "كورغانيتس" و"بي إم بي 3" القتالية ودبابات "أرماتا" وآليات دعم الدبابات في ميدان القتال "ترميناتور"، ودبابات "تي-72بي3" ومركبات المظليين "بي إم دي-4إم" وناقلات الجنود "بي تي إر-إم دي إم"، وجميعها آليات جديدة صنعتها روسيا في الفترة الأخيرة.

    ثم تسير في الساحة الحمراء مدافع "مستا-إس" الذاتية الحركة وقواذف صواريخ "إسكندر-إي" برفقة مركبات "بي تي إر-82أ". وبعدها تدخل الساحة الحمراء راجمات صواريخ "سميرتش" ومنظومات "تور-إم2" و"بوك-إم2" و"بانتسير إم" و"إس-400" للدفاع الجوي.

    وسيضم رتل الآليات المشاركة في عرض النصر أيضا سيارات "تايفون-أو" و"تايفون-كا" و"تيغر" وباترول" و"أورال"، وقواذف صواريخ "يارس". وستسير في مؤخرة الرتل ناقلة الجنود المدرعة "بوميرانغ" وهي من أحدث منتجات صناعة الدفاع الروسية.

    وستظهر في السماء فوق الساحة الحمراء يوم 9 مايو، مروحية "مي-26"، وهي أكبر مروحيات النقل في العالم، ترافقها مروحيات "مي-8". وتليها مروحيات "مي-28إن" و"كا-52" و"مي-24". ثم تحلق فوق الساحة الحمراء طائرة "أ-50أو" للإنذار المبكر وطائرات النقل "إيل-76إم دي"، وقاذفات القنابل "سو-24إم ومقاتلات "ميغ-29إس إم تي". وبعد ذلك ستُشاهد في سماء موسكو قاذفة القنابل الاستراتيجية "تو-95إم إس وهي تتزود بالوقود في الجو من الطائرة الصهريج "إيل-78".

    عرض عسكري جوي بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد النصر على قوات ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) في موسكو، 9 مايو/ أيار 2018
    © Sputnik . Vladimir Sergeev
    عرض عسكري جوي بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد النصر على قوات ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) في موسكو، 9 مايو/ أيار 2018

    وستُشاهد في سماء موسكو يوم 9 مايو أيضا قاذفات القنابل والصواريخ "تو-95إم إس" و"تو-22إم3" و"تو-160"، ومقاتلات "ميغ-29" و"سو-35إس، وسو-30إس إم" و"ميغ-31" وقاذفات القنابل "سو-34" والمقاتلات القاذفة "سو-25".

    انظر أيضا:

    "ليما 2019"... عرض أحدث مقاتلة روسية
    عرض جيل جديد من ناقلات الجنود المدرعة "بي تي 3 إف" الروسية في "آيدكس" أبوظبي
    عرض مدرعات قتالية روسية حديثة في لاوس (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, آليات عسكرية, عرض عسكري, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الاتحاد)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"
    الخارجية الروسية تصف اجتماع بوتين مع كيم جون أون بـتصحيح الأخطاء الأمريكية
    اجتماع بوتين مع كيم جونغ أون هو "تصحيح للأخطاء الأمريكية"
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك