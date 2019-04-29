الدفاع الروسية تعلن عن الآليات والطائرات المشاركة في عرض النصر

ستشهد العاصمة الروسية موسكو يوم 9 مايو/ أيار المقبل استعراضا عسكريا بمناسبة عيد النصر، ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية).

عن الآليات العسكرية التي ستسير في الساحة الحمراء بموسكو يوم 9 مايو قالت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال القوات المسلحة الروسية، إن رتل الآليات المشاركة في عرض النصر، ستتقدمه، جريا على العادة، دبابة "تي-34-85" الأسطورية التي تعتبر من أفضل دبابات الحرب العالمية الثانية، وتليها سيارات "تيغر" (نمر) المدرعة وآليات "كورنيت" و"تايفون".

© Sputnik . Evgeny Biyatov عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد النصر على قوات ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) في موسكو، 9 مايو/ أيار 2018

ثم تسير في الساحة الحمراء ناقلة الجنود المدرعة "بي تي إر-82" ومركبات "كورغانيتس" و"بي إم بي 3" القتالية ودبابات "أرماتا" وآليات دعم الدبابات في ميدان القتال "ترميناتور"، ودبابات "تي-72بي3" ومركبات المظليين "بي إم دي-4إم" وناقلات الجنود "بي تي إر-إم دي إم"، وجميعها آليات جديدة صنعتها روسيا في الفترة الأخيرة.

ثم تسير في الساحة الحمراء مدافع "مستا-إس" الذاتية الحركة وقواذف صواريخ "إسكندر-إي" برفقة مركبات "بي تي إر-82أ". وبعدها تدخل الساحة الحمراء راجمات صواريخ "سميرتش" ومنظومات "تور-إم2" و"بوك-إم2" و"بانتسير إم" و"إس-400" للدفاع الجوي.

وسيضم رتل الآليات المشاركة في عرض النصر أيضا سيارات "تايفون-أو" و"تايفون-كا" و"تيغر" وباترول" و"أورال"، وقواذف صواريخ "يارس". وستسير في مؤخرة الرتل ناقلة الجنود المدرعة "بوميرانغ" وهي من أحدث منتجات صناعة الدفاع الروسية.

وستظهر في السماء فوق الساحة الحمراء يوم 9 مايو، مروحية "مي-26"، وهي أكبر مروحيات النقل في العالم، ترافقها مروحيات "مي-8". وتليها مروحيات "مي-28إن" و"كا-52" و"مي-24". ثم تحلق فوق الساحة الحمراء طائرة "أ-50أو" للإنذار المبكر وطائرات النقل "إيل-76إم دي"، وقاذفات القنابل "سو-24إم ومقاتلات "ميغ-29إس إم تي". وبعد ذلك ستُشاهد في سماء موسكو قاذفة القنابل الاستراتيجية "تو-95إم إس وهي تتزود بالوقود في الجو من الطائرة الصهريج "إيل-78".

© Sputnik . Vladimir Sergeev عرض عسكري جوي بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد النصر على قوات ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) في موسكو، 9 مايو/ أيار 2018

وستُشاهد في سماء موسكو يوم 9 مايو أيضا قاذفات القنابل والصواريخ "تو-95إم إس" و"تو-22إم3" و"تو-160"، ومقاتلات "ميغ-29" و"سو-35إس، وسو-30إس إم" و"ميغ-31" وقاذفات القنابل "سو-34" والمقاتلات القاذفة "سو-25".