الأسطول الروسي يتخذ موقفا مناسبا "لإغراق" حاملات الطائرات الأمريكية

يرى خبير عسكري أن حاملات الطائرات الأمريكية المتواجدة في البحر المتوسط لا تشكل خطرا على روسيا.

قال الخبير فيكتور موراخوفسكي للصحفيين إن حاملات الطائرات الأمريكية لا تشكل خطرا على روسيا لأن روسيا تملك ما يمكّنها من "تدمير وإغراق" السفن الحربية الأمريكية عند الضرورة.

وبحسب الخبير فإن القطع البحرية الروسية المتواجدة في البحر المتوسط أعدت عدتها لمواجهة حاملات الطائرات الأمريكية، واحتلت "المواقع التي تتيح لها (السفن الحربية الروسية) إغراق 100 ألف طن من الصلب الحربي البحري" على حد تعبير الخبير موراخوفسكي.

كما يملك الجيش الروسي ما يمكّنه من صد الهجمات الجوية خلال الدقائق المعدودة كما أشار إلى ذلك الخبير موراخوفسكي.

ويرى الخبير أن زمان حاملات الطائرات قد ولى مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولم تعد (حاملات الطائرات) تملك الفاعلية اللازمة.

وفضلا عن ذلك فإن حاملات الطائرات الأمريكية، والكلام ما زال للخبير موراخوفسكي، تستخدم 80 بالمائة من إمكانياتها القتالية لحماية النفس.

وكان السفير الأمريكي لدى روسيا قد أعلن أن حاملتي الطائرات الأمريكيتين المتواجدتين في البحر المتوسط حاليا تشكلان خطرا على روسيا.