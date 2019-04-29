"غازبروم" تبقي على خطط استكمال "التيار الشمالي -2" وإطلاقه في عام 2019

موسكو — سبوتنيك. وقال خاندوغا خلال مؤتمر عبر الهاتف:

"بالنسبة لمشروع التيار الشمالي-2، هناك خطط لاستكمال بناء خط أنابيب الغاز هذا العام. الشركة تعمل، لقد تم وضع أكثر من 1125 كيلومترًا في بحر البلطيق. نحن نحلل كيف سيؤثر إصدار الترخيص الدنماركي وفي أي وقت. نحن نعمل على وضع تدابير للحفاظ على المشروع في إطار جدوله الزمني. أستطيع أن أقول بأنه في الوقت الحاضر، لا تزال هناك فرصة أو احتمال لبناء خط أنابيب الغاز وإطلاقه بحلول نهاية هذا العام".

وأوضح خاندوغا متابعاً: "لقد حصلنا على جميع التصاريح اللازمة بالنسبة إلى المسار، باستثناء الدنمارك، بحكم الصياغة وما تسمح به شركة المشروع، لا شيء يمنعنا من البناء في المناطق الاقتصادية الخالصة في فنلندا والسويد. وفي ألمانيا تم وضع الأنابيب بالفعل. ويمكننا أن نعمل على طول المسار بالكامل باستثناء الدنمارك، وفي النهاية، عندما يمنح التصريح، سيبقى جزء صغير للبناء في الدنمارك، اعتمادًا على القرار الذي ستتخذه السلطات الدنماركية ".

ويتضمن مشروع " التيار الشمالي-2 " بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وصدرت رخصة البناء من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية وفنلندا والسويد. وينبغي الحصول على تصريح البناء فقط من الدانمارك. ويذكر أن عدداً من الدول تقف ضد تنفيذ "التيار الشمالي- 2"، خاصة أوكرانيا، التي تخشى فقدان عائداتها من عبور الغاز الروسي، والولايات المتحدة، التي توجد لديها خطط طموحة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت لاتفيا وليتوانيا وبولندا، بشكل مشترك، عدم موافقتها على البناء، ووصف قادتها هذا المشروع بالسياسي.