"سوخوي 30" تتطور إلى أفضل طائرة مبيعا

تقوم شركة "سوخوي" الروسية للطائرات بتطوير ما صنعته من طائرات مقاتلة في أوقات سابقة.

وتركز شركة "سوخوي" الآن على تطوير مقاتلة "سو-30" إلى مقاتلة تقبل أحدث ما يتم إنتاجه من معدات وأسلحة. وأطلق على الطائرة المحدثة من طراز "سو-30" اسم "سو-30إس إم".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich مقاتلة "سو-30" تأخذ نفسا جديدا

وتخضع طائرات "سو-30إس إم" هي الأخرى للعملية التطويرية التحديثية التي تتضمن زيادة مدى اكتشاف الأهداف الجوية، وتسليحها بأسلحة الدقة العالية لتدمير أهداف أرضية وبحرية على بعد مئات الكيلومترات، وتزويدها بمحرك "أ إل-41إف-1إس" وهو المحرك الذي صُنع لمقاتلة "سو-35".

وتشير التوقعات إلى إمكانية أن تصبح طائرة "سو-30إس إم" واحدة من الطائرات المقاتلة الأكثر مبيعا في العالم، ويُقبل عدد كامل من الدول على تسليح قواتها الجوية بها خصوصا الهند صاحبة مقاتلات "سو-30 إم كا إيه".

وتملك الهند عددا كبيرا من طائرات "سو-30 إم كا إيه": 250 طائرة بحسب موقع "ناشيونال إنترست"، ولكنها قد تُقبل على شراء طائرات "سو-30إس إم" لكونها طائرة حديثة بالمقارنة مع طائرة "سو-30 إم كا إيه" التي تم تصميمها في تسعينات القرن الماضي.

يذكر أن القوات الجوية الهندية تتطلع إلى اقتناء 115 مقاتلة جديدة.