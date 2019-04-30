بيسكوف: ليس لدى الكرملين معلومات عما إذا كان أبو بكر البغدادي حي أم لا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه ليس لدى الكرملين أي معلومات عما إذا كان زعيم تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا] أبو بكر البغدادي، حي أم لا.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف، اليوم الثلاثاء، للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان هناك أية معلومات لدى الاستخبارات الروسية بشأن الفيديو وعما إذا كانت تعرف إذا كان حيا أم لا: "لا أملك مثل هذه المعلومة. لا أعرف".

© AP Photo / العراق... 25 مليون دولار مكافأة لمن يرشد عن وكر البغدادي

ونشرت شبكة إعلامية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، يوم أمس الاثنين، مقطع فيديو قالت إنه رسالة فيديو من زعيمها أبو بكر البغدادي ، وفقا لـ"رويترز". وأعلن البغدادي في الفيديو إن الجماعة ستسعى للانتقام لمقتل متشدديها وسجنهم، مضيفا: "نفذنا 92 عملية في 8 دول "انتقاما لما حصل لمقاتلينا في سوريا".

وبحسب "رويترز"، في شريط فيديو مدته 18 دقيقة، يظهر رجل ملتح مع البغدادي وهو يجلس على الأرض، كما يظهر مساعدون له ملثمين ويخفون وجوههم.

وتظهر في بداية الفيديو، كتابة نصية تشير إلى أن تاريخ تصوير الفيديو تم في وقت سابق من شهر نيسان/أبريل الجاري، بينما لم يتسن التحقق من صحة التسجيل بشكل مستقل.

وترصد الولايات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يساعد في الوصول إلى أبو بكر البغدادي، البالغ من العمر 47 عاما، والذي سرت منذ عام 2014 شائعات كثيرة عن مقتله لم يتم تأكيدها.