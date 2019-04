"بروميثيوس" الروسي مستعد لتدمير الطائرات والصواريخ المهاجمة

وصممت المنظومة الجديدة التي اصطلح على تسميتها "إس-500 بروميتاي" (بروميثيوس) لتدمير صواريخ وطائرات العدو.

ولفت الجنرال ألكسندر غوركوف، قائد سابق لقوات الصواريخ المضادة للطائرات، في تصريحات صحفية إلى أن منظومة "إس-500" قادرة على مكافحة الصواريخ أيضا، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة التي تمثل الجيل الصاعد من منظومات الصواريخ المضادة للأهداف الجوية ستعزز الدفاع الجوي الروسي إلى حد كبير.

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف قد أعلن قبل أيام، أن أعمال بناء منظومة "إس-500" دخلت المرحلة الختامية. وأكد الجنرال ألكسندر غوركوف التزام صناع السلاح الجديد بالمواعيد المقررة لإنجاز بناء منظومة "إس-500".

مكونات "بروميثيوس"

تضم منظومة "إس-500 بروميثيوس" مركز القيادة المزود بنظام الإدارة الأوتوماتيكي، وجهاز الرادار المسؤول عن البحث عن الصواريخ والطائرات وتحديد هويتها، وجهاز الرادار المسؤول عن تعقب الأهداف المكتشفة وتوجيه الصواريخ المضادة إليها، وقواذف الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ التي توضع في 12 سيارة جرارة. ويمكن تزويد منظومة "إس-500" بمعدات أخرى.

القدرات

وتستطيع منظومة "بروميثيوس" تدمير الصواريخ والطائرات وكذلك المقذوفات السريعة جدا التي تطير بسرعة تتجاوز 6000 كيلومتر في الساعة. وتقدر "بروميثيوس" على تدمير الأهداف على بعد يصل إلى 600 كيلومتر وعلى ارتفاع يصل إلى 100 كيلومتر. ويمكنها أن تصيب 10 أهداف في آن واحد. وستتصدى "بروميثيوس" للصواريخ البعيدة المدى العابرة للقارات والمتوسطة المدى في نهاية أو وسط مسارها. وتتيح هذه القدرات تأمين حماية مناطق كاملة ومدن كبيرة ومنشآت صناعية واستراتيجية مهمة.

وكذلك ستستطيع " بروميثيوس" التعامل مع الأقمار الصناعية على ارتفاعات منخفضة.

وستعمل "بروميثيوس" بالتنسيق مع منظومات الدفاع الجوي الأخرى "إس-300" و"إس-350" و"إس-400" و"بانتسير".

وزارة الدفاع Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation

مناورات "الشرق-2018" - "إس-400"