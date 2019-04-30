"بروميثيوس" الروسي مستعد لتدمير الطائرات والصواريخ المهاجمة

وصممت المنظومة الجديدة التي اصطلح على تسميتها "إس-500 بروميتاي" (بروميثيوس) لتدمير صواريخ وطائرات العدو.

ولفت الجنرال ألكسندر غوركوف، قائد سابق لقوات الصواريخ المضادة للطائرات، في تصريحات صحفية إلى أن منظومة "إس-500" قادرة على مكافحة الصواريخ أيضا، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة التي تمثل الجيل الصاعد من منظومات الصواريخ المضادة للأهداف الجوية ستعزز الدفاع الجوي الروسي إلى حد كبير.

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف قد أعلن قبل أيام، أن أعمال بناء منظومة "إس-500" دخلت المرحلة الختامية. وأكد الجنرال ألكسندر غوركوف التزام صناع السلاح الجديد بالمواعيد المقررة لإنجاز بناء منظومة "إس-500".

مكونات "بروميثيوس"

تضم منظومة "إس-500 بروميثيوس" مركز القيادة المزود بنظام الإدارة الأوتوماتيكي، وجهاز الرادار المسؤول عن البحث عن الصواريخ والطائرات وتحديد هويتها، وجهاز الرادار المسؤول عن تعقب الأهداف المكتشفة وتوجيه الصواريخ المضادة إليها، وقواذف الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ التي توضع في 12 سيارة جرارة. ويمكن تزويد منظومة "إس-500" بمعدات أخرى.

القدرات

وتستطيع منظومة "بروميثيوس" تدمير الصواريخ والطائرات وكذلك المقذوفات السريعة جدا التي تطير بسرعة تتجاوز 6000 كيلومتر في الساعة. وتقدر "بروميثيوس" على تدمير الأهداف على بعد يصل إلى 600 كيلومتر وعلى ارتفاع يصل إلى 100 كيلومتر. ويمكنها أن تصيب 10 أهداف في آن واحد. وستتصدى "بروميثيوس" للصواريخ البعيدة المدى العابرة للقارات والمتوسطة المدى في نهاية أو وسط مسارها. وتتيح هذه القدرات تأمين حماية مناطق كاملة ومدن كبيرة ومنشآت صناعية واستراتيجية مهمة.

وكذلك ستستطيع " بروميثيوس" التعامل مع الأقمار الصناعية على ارتفاعات منخفضة.

وستعمل "بروميثيوس" بالتنسيق مع منظومات الدفاع الجوي الأخرى "إس-300" و"إس-350" و"إس-400" و"بانتسير".

وزارة الدفاع Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation مناورات "الشرق-2018" - "إس-400"

الحماية المزدوجة

وعن التنسيق بين " بروميثيوس" و"بانتسير" يقول الخبير العسكري أنتون لافروف إن رادارات "إس-500" القوية يجب أن تبادر إلى اكتشاف الأهداف المطلوب تدميرها. ثم يوزعها نظام الإدارة الأوتوماتيكي بين "بروميثيوس" و"بانتسير". وستكون "بروميثيوس" مسؤولة عن تدمير الصواريخ البالستية والطائرات بينما تركز "بانتسير" على التعامل مع طائرات "درون" (الطائرات المسيّرة دون طيار).

بانتتسير

وستعمل "بروميثيوس" بالتنسيق مع نسخة جديدة متطورة لمنظومة "بانتسير". وتتلخص مهمة "بانتسير إس إم" في حماية المنشآت العسكرية والإدارية المهمة الصغيرة الحجم ووحدات القوات البرية، وتعزيز قوات الدفاع الجوي عند الضرورة.

وتتكون منظومة "بانتسير إس إم" من الرادار الكاشف ورادار تعقب الأهداف ومدفعين آليين مضادين للطائرات عيار 30 ملم وصواريخ مضادة للطائرات. وبحسب المعلومات المعلنة فإن مدى صاروخ "بانتسير إس إم" يبلغ نحو 20 كيلومترا أفقيًا و15 كيلومترا عموديًا.

© Sputnik . Evgeny Biyatov مجموعة "بانتسير - إس1" الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات

الاختبار النهائي

وأفادت صحيفة "ازفستيا" ان وزارة الدفاع الروسية أجرت الاختبار النهائي لمنظومة "إس-500" في مقاطعة أستراخان، ووجدتها جاهزة للتصنيع.

ويُتوقع أن تبدأ القوات الروسية تتسلم منظومات "إس-500" منذ عام 2020.