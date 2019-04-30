لافروف يبحث مع نظيره الإيراني يوم 8 مايو العلاقات الثنائية

موسكو — سبوتنيك. قال مصدر في الخارجية لوكالة "سبوتنيك":

"يوم الثامن من أيار/ مايو ستجري مباحثات بين سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، مشيرا إلى أنه من المقرر خلال اللقاء أن يبحث الطرفان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

هذا وبحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في الـ22 من نيسان/ أبريل الجاري، هاتفيا مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، التسوية السورية والوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الثنائية الروسية الإيرانية تطورت في السنوات الأخيرة، في مجالات عدة، وخاصة مكافحة الإرهاب في سوريا والتعاون الاقتصادي والتجاري والتفاعل على الساحة الدولية.