السفارة الأمريكية في موسكو لم تمنح دبلوماسيا روسيا تأشيرة سفر لحضور اجتماع في الأمم المتحدة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن السفارة الأمريكية لم تصدر تأشيرة لنائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية للسفر إلى الأمم المتحدة لحضور اجتماع حول وسائل الإعلام.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للصحفيين: "لم يحصل أحد ممثلي الوفد الروسي على تأشيرة أمريكية في الوقت المحدد".

وأضافت زاخاروفا: "هذا أصبح صفة مميزة، وبطاقة عمل للدبلوماسية الأمريكية، عدم إعطاء السفارة الأمريكية في موسكو للممثلين الروس تأشيرة، فعدم إصدار تأشيرات أو عدم إصدارها في الوقت المحدد يتعلق بالدبلوماسيين والخبراء وممثلي الفن والثقافة والرياضة والعلوم، بما في ذلك الصحفيين".

وأعربت زاخاروفا، عن أملها في أن يصل الدبلوماسي الروسي إلى نيويورك في اليوم التالي على الأقل، للانضمام إلى صياغة مشاريع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قضايا المعلومات.