بوتين يهنئ الإمبراطور الياباني الجديد باعتلاء عرش البلاد

بالإضافة إلى ذلك، أعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن تعزيز التعاون الروسي الياباني في مختلف المجالات يلبي مصالح الشعوب ويتماشى مع تعزيز الاستقرار والأمن الدوليين.
كان الإمبراطور الياباني السابق أكيهيتو، قد أعلن تنازله عن العرش في مراسم أقيمت أمس في مكان مقدس داخل ساحات القصر الإمبراطوري، أقيم لتمجيد إلهة الشمس، التي تقول الأسطورة إن السلالة الإمبراطورية تنحدر منها.
وكان أكيهيتو المحبوب من شعبه أول إمبراطور لليابان يتولى العرش في ظل دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يُعرف الإمبراطور بأنه رمز للشعب دون سلطة سياسية.
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