بوتين يهنئ الإمبراطور الياباني الجديد باعتلاء عرش البلاد

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى الإمبراطور الياباني الجديد، ناروهيتو، أشار فيها إلى أن موسكو وطوكيو تجريان حوارا سياسيا بناء وتعملان معاً لحل المشاكل الراهنة.

© REUTERS / KYODO إمبراطور اليابان الجديد يتولى مهام منصبه رسميا

سبوتنيك. وجاء في البرقية المنشورة على موقع الكرملين: "لقد شهدت العلاقات بين بلدينا في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا. إن موسكو وطوكيو تجريان حوارًا سياسيًا بناءً، وتعملان معا لحل المشكلات الراهنة على الأجندة الإقليمية والعالمية".

بالإضافة إلى ذلك، أعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن تعزيز التعاون الروسي الياباني في مختلف المجالات يلبي مصالح الشعوب ويتماشى مع تعزيز الاستقرار والأمن الدوليين.

كان الإمبراطور الياباني السابق أكيهيتو، قد أعلن تنازله عن العرش في مراسم أقيمت أمس في مكان مقدس داخل ساحات القصر الإمبراطوري، أقيم لتمجيد إلهة الشمس، التي تقول الأسطورة إن السلالة الإمبراطورية تنحدر منها.

وكان أكيهيتو المحبوب من شعبه أول إمبراطور لليابان يتولى العرش في ظل دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يُعرف الإمبراطور بأنه رمز للشعب دون سلطة سياسية.