نائب وزير الخارجية الروسي يؤكد لـ"سبوتنيك" لقاء بومبيو ولافروف في فنلندا الإثنين المقبل

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أنه قد يتم عقد اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في فنلندا يوم الإثنين.

موسكو، 2 مايو — سبوتنيك. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق يوم الخميس إن بومبيو قد يناقش الوضع في أوكرانيا والتطورات في فنزويلا مع لافروف على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي في فنلندا يوم الاثنين.

وقال ريباكوف لوكالة "سبوتنيك": "نعم، نحن نؤكد هذا" ردا على سؤال إذا كان مثل هذا الاجتماع ممكنا.

يذكر أن لافروف وبومبيو، أجريا، أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا بحثا فيه الوضع في فنزويلا، أعلن خلاله لافروف أن تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وتهديد قيادتها، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وأشار إلى أن استمرار الخطوات العدوانية محفوف بأخطر النتائج، وأن الشعب الفنزويلي فقط له الحق في تقرير مصيره، الذي يتطلب الحوار بين جميع القوى السياسية في البلاد، والذي طالبت به حكومته منذ فترة طويلة، وإن التأثير الخارجي الهدَام، خاصة التأثير العسكري، لا يمت بصلة بالعملية الديمقراطية.