روسيا: تعرض قاعدة حميميم لاستهداف وتم صد الهجوم بالكامل

أعلن، فيكتور كوبشيشين، رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن الإرهابيين حاولوا مرة أخرى اليوم الخميس، إطلاق النار على القاعدة الجوية الروسية حميميم.

© REUTERS / UMIT BEKTAS أردوغان: تركيا تبذل كل الجهود لمنع الهجمات على قاعدة حميميم

وقال "جرت محاولة أخرى لاستهداف قاعدة حميميم في 2 أيار/ مايو، من قبل مسلحين من الجماعات الإرهابية، الذين يحتلون مواقع في منطقة قلعة المضيق وباب عتيق".

وأكد كوبشيشين أنه تم صد الهجوم بالكامل دون وقوع إصابات بين الجنود الروس، ولم تلحق أي أضرار بالقاعدة.

وفي وقت سابق، حاول المسلحون خلال 12 شهر استهداف قاعدة حميميم 12 مرة باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة وطائرات دون طيار.