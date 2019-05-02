روسيا: تعرض قاعدة حميميم لاستهداف وتم صد الهجوم بالكامل

أعلن، فيكتور كوبشيشين، رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن الإرهابيين حاولوا مرة أخرى اليوم الخميس، إطلاق النار على القاعدة الجوية الروسية حميميم.