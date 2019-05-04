وفد أمريكي يزور القرم يتفاجأ بسياسة بلاده الصارمة بشأن شبه الجزيرة

أعلن ممثل للوفد الأمريكي، وعضو الشبكة العالمية لمناهضة الأسلحة والقوى النووية في الفضاء، جو ماكينتاير، أن القرم لا يستحق مثل هذه السياسة الصارمة للعقوبات من جانب الولايات المتحدة.

سيمفيروبول — سبوتنيك. وقال ماكينتاير لوكالة "سبوتنيك": "لقد أحببنا القرم، المعلومات التي نتلقاها من الصحافة في بلدنا لا تعكس الواقع الذي رأيناه. التقينا بالناس وأدركنا أن المعلومات التي تلقيناها ليست دقيقة تماما. نحن مندهشون جدا من أن السياسة الأمريكية متطرفة جدا فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم، القرم لا تستحق ذلك، ولا أرى السبب الذي يجعل حكومتي لا يمكن أن تكون صديقا جيدا لشبه جزيرة القرم وروسيا"، مشيرا إلى أن الدول الغربية ارتكبت خطأ كبيرا من خلال فرض العقوبات.

وأضاف ممثل الوفد الأمريكي "من الواضح لنا أن الاستفزازات الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة ضد شبه جزيرة القرم غير مسؤولة تماما وليس لها أي معنى".

يذكر أنه في وقت سابق، وصل وفد من الشخصيات العامة من الولايات المتحدة إلى شبه جزية القرم في زيارة لمدة خمسة أيام. يضم الوفد حوالي 20 شخصا، من بينهم ممثلون عن المملكة المتحدة والسويد وإسرائيل ونيبال، وسيبقى الوفد في القرم حتى 5 أيار / مايو.

تجدر الإشارة إلى أن شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل انضمتا إلى روسيا الاتحادية إثر استفتاء جرى في الـ16 من شهر آذار/مارس عام 2014، عبر فيه نحو 96% من سكان المنطقة عن رغبتهم بعودة شبه الجزيرة إلى حضن الوطن الأم.