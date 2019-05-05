احتراق طائرة ركاب في مطار "شيريميتوفو" أثناء هبوطها في موسكو (فيديو)

اشتعلت النيران في طائرة ركاب في مطار "شيريميتيفو" بموسكو أثناء محاولتها الهبوط والتي كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك.

В аэропорту Шереметьево пожар. Горит самолёт. Никого из других самолетов не выпускают. pic.twitter.com/raX0n5VhrO — Norenko Mikhail (@norenko_mikhail) May 5, 2019

ووفقا لقناة "360" على التيليغرام، فإن سبب الحادث هو حريق على متن الطائرة.

هذا ويشار إلى أن الطائرة عادت أدراجها مسرعة بعد إقلاعها من موسكو متوجهة إلى مدينة مورمانسك، بسبب حريق شب في محركها.

Первые секунды после посадки горящего самолета в Шереметьево. По полосе бегут эвакуированные из него люди.



По предварительным данным, на борту самолёта находились 72 человека pic.twitter.com/TSu4EOcxAe — Дикая Москва (@WildWildMoscow) May 5, 2019

ووفقا لممثلي خدمات الطوارئ، فقد أصيب 6 ركاب، فيما تم إجلاء جميع الركاب الآخرين والبالغ عددهم 78.

ووفقا لمصدر مطلع، فإن الطائرة تابعة لشركة "إيرفلوت" الروسية. وأضاف أن سبب الحريق يمكن أن يكون عطلا في المعدات الكهربائية.

وقالت لجنة التحقيق لوكالة "سبوتنيك" إن التحقيق جار للتعرف على ظروف وأسباب الحادثة.