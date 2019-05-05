بوتين يأمر بتوفير كل المساعدات اللازمة للجرحى في حادث حريق الطائرة بمطار شيريميتيفو

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف "قدم الرئيس الروسي تعازيه الحارة لجميع عائلات وأصدقاء الذين فقدوا أقاربهم خلال هذا الحادث".
ويشار إلى أن الطائرة من طراز " Sukhoi Superjet 100" التابعة لشركة "إيرفلوت" الروسية، والتي كانت وجهتها موسكو — مورمانسك عادت بسرعة بعد إقلاعها من مطار شيريميتيفو وهبطت بعد 28 دقيقة من الرحلة. حيث تمكنت من الهبوط من المحاولة الثانية بسبب الظروف الجوية السيئة، بينما كانت النيران مشتعلة في المحركات والقسم الخلفي من الطائرة.
وتمكن الركاب من الخروج من الطائرة بأنفسهم بواسطة مخارج الأمان، ووفقا للجنة التحقيق في في الحادثة، قتل 13 شخصا بينهم طفلان.
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