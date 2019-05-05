بوتين يأمر بتوفير كل المساعدات اللازمة للجرحى في حادث حريق الطائرة بمطار شيريميتيفو

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن تعازيه الحارة لأسر وأصدقاء ضحايا حادث احتراق الطائرة في مطار شيريميتيفو في موسكو. كما أمر بتوفير كل المساعدات اللازمة للجرحى.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف "قدم الرئيس الروسي تعازيه الحارة لجميع عائلات وأصدقاء الذين فقدوا أقاربهم خلال هذا الحادث".

© Sputnik . Natalia Seliverstov احتراق طائرة ركاب في مطار "شيريميتيفو" أثناء هبوطها في موسكو (فيديو)

وأضاف بيسكوف لوكالة " سبوتنك " إن "الرئيس أحيط علما بحادث الطائرة في مطار شيريميتيفو، وأصدر التعليمات اللازمة للبدء في التحقيق بعناية في هذا الحادث، وكذلك توفير المساعدات اللازمة لكل من يحتاجها".

ويشار إلى أن الطائرة من طراز " Sukhoi Superjet 100" التابعة لشركة "إيرفلوت" الروسية، والتي كانت وجهتها موسكو — مورمانسك عادت بسرعة بعد إقلاعها من مطار شيريميتيفو وهبطت بعد 28 دقيقة من الرحلة. حيث تمكنت من الهبوط من المحاولة الثانية بسبب الظروف الجوية السيئة، بينما كانت النيران مشتعلة في المحركات والقسم الخلفي من الطائرة.

وتمكن الركاب من الخروج من الطائرة بأنفسهم بواسطة مخارج الأمان، ووفقا للجنة التحقيق في في الحادثة، قتل 13 شخصا بينهم طفلان.