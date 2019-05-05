لجنة التحقيق في حادث حريق الطائرة بمطار شيريميتيفو بموسكو تعلن مقتل 13 شخصا

أعلنت لجنة التحقيق في حادث اشتعال الطائرة في مطار شيريميتيفو مقتل 13 شخصا بينهم طفلان إثر الحادث الذي وقع اليوم الأحد.

موسكو — سبوتنيك. وقال سفيتلانا بيترينكو الممثل الرسمي للجنة التحقيق الروسية إن "لجنة التحقيق الآن على علم بمقتل 13 شخصا بينهم طفلين".

В аэропорту Шереметьево пожар. Горит самолёт. Никого из других самолетов не выпускают. pic.twitter.com/raX0n5VhrO — Norenko Mikhail (@norenko_mikhail) May 5, 2019

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وكانت النيران اشتعلت في طائرة ركاب في مطار "شيريميتيفو" بموسكو أثناء محاولتها الهبوط والتي كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك.

Информации о пострадавших пока нет pic.twitter.com/7x3z8GNXcy — Дикая Москва (@WildWildMoscow) May 5, 2019

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ووفقا لقناة "360" على التيليغرام، فإن سبب الحادث هو حريق على متن الطائرة.

هذا ويشار إلى أن الطائرة عادت أدراجها مسرعة بعد إقلاعها من موسكو متوجهة إلى مدينة مورمانسك، بسبب حريق شب في محركها.

في السياق، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات المعنية بالبدء في التحقيق بعنانية في الحادث، وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف لوكالة "سبوتنك" إن "الرئيس أحيط علما بحادث الطائرة في مطار شيريميتيفو، وأصدر التعليمات اللازمة للبدء في تحقيق بعناية في هذا الحادث، وكذلك توفير المساعدات اللازمة لكل من يحتاجها".

وأضاف بيسكوف "الرئيس أعرب عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا وأقاربهم".

وكانت شركة إيرفلوت الروسية أعلنت السيطرة على الحريق، وذكرت الشركة في بيان إن "إيرفلوت تؤكد المعلومات حول اشتعال محرك الطائرة في عقب هبوطها في مطار شيريميتفيو، خلال الرحلة أس يو 1492"، وأوضحت الشركة أن الطائرة "اضطرت للهبوط اضطراريا لأسباب تقنية".

كما ذكرت الشركة أن "هناك مصابين جراء الحادث، وأن المسافرين أضطروا إلى مغادرة الطائرة عبر سلالم الطوارئ".