لحظة هبوط واحتراق الطائرة الروسية بمطار شيريميتيفو في العاصة موسكو (فيديو)

ويشار إلى أن الطائرة من طراز " Sukhoi Superjet 100" التابعة لشركة "إيرفلوت" الروسية، والتي كانت وجهتها موسكو — مورمانسك عادت بسرعة بعد إقلاعها من مطار شيريميتيفو وهبطت بعد 28 دقيقة من الرحلة. حيث تمكنت من الهبوط في المحاولة الثانية بسبب الظروف الجوية السيئة، بينما كانت النيران مشتعلة في المحركات والقسم الخلفي من الطائرة.

Страшная трагедия произошла в аэропорту Шереметьево.

По данным СК, при аварийной посадке самолета погибли 13 человек, среди них 2 детей.

МЧС: Информационную и психологическую помощь можно получить по номеру: 8-800-775-17-17.

Соболезнования семьям погибших. pic.twitter.com/USDqPZcJI8 — Митин Андрей (@MitinRussia) May 5, 2019

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه الحارة لأسر وأصدقاء ضحايا حادث احتراق الطائرة في مطار شيريميتيفو في موسكو. كما أمر بتوفير كل المساعدات اللازمة للجرحى.

وتمكن الركاب من الخروج من الطائرة بأنفسهم بواسطة مخارج الأمان، ووفقا للجنة التحقيق في الحادثة، قتل 13 شخصا بينهم طفلان.