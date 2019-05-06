وزارة الصحة الروسية: غالبية ركاب الطائرة المحترقة أصيبوا بحروق واختناقات

قال وزيرة الصحة الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، إن غالبية ضحايا حريق الطائرة في مطار شيريميتيفو بموسكو أصيبوا بحروق واختناقات جراء استنشاق الغاز.

وأكدت سكفورتسوفا، "أن الضحايا سقطوا نتيجة الحروق أو استنشاق الغاز". مضيفة، أن أن المصابين يعانون من إصابات متعددة في الجسم والذراعين والساقين".



© Sputnik . Sledstvenee Kometiet مقتل 41 شخصا في حادث احتراق طائرة الركاب الروسية

وكانت النيران اشتعلت في طائرة ركاب في مطار "شيريميتيفو" بموسكو أثناء محاولتها الهبوط والتي كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك.

ووفقا لقناة "360" على التيليغرام، فإن سبب الحادث هو حريق على متن الطائرة.

ويشار إلى أن الطائرة عادت أدراجها مسرعة بعد إقلاعها من موسكو متوجهة إلى مدينة مورمانسك، بسبب حريق شب في محركها.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات المعنية بالبدء في التحقيق بعنانية في الحادث، وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف لوكالة "سبوتنك" إن "الرئيس أحيط علما بحادث الطائرة في مطار شيريميتيفو، وأصدر التعليمات اللازمة للبدء في تحقيق بعناية في هذا الحادث، وكذلك توفير المساعدات اللازمة لكل من يحتجاها".

وأضاف بيسكوف "الرئيس أعرب عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا وأقاربهم".

وكانت شركة إيرفلوت الروسية أعلنت السيطرة على الحريق، وذكرت الشركة في بيان إن طائرة إيرفلوت تؤكد المعلومات حول اشتعال محرك الطائرة في عقب هبوطها في مطار شيريميتفيو، خلال الرحلة إس يو 1492"، وأوضحت الشركة أن الطائرة "اضطرت للهبوط اضطراريا لأسباب تقنية".

كما ذكرت الشركة أن "هناك مصابين جراء الحادث، وأن المسافرين اضطروا إلى مغادرة الطائرة عبر سلالم الطوارئ".