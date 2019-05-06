سلطات مورمانسك تعلن الحداد ثلاثة أيام على خلفية حادثة احتراق طائرة ركاب بمطار شيريميتيفو

اعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة مورمانسك الروسية، أندريه تشيبس ، اليوم الاثنين، الحداد ثلاثة أيام بالمقاطعة على خلفية حادثة احتراق طائرة سوخوي سوبر جيت-100 في مطار شيريميتيفو بموسكو، والذي راح ضحيتها41 شخصا .

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة مورمانسك الروسية، أندريه تشيبس، اليوم الإثنين، الحداد ثلاثة أيام بالمقاطعة على خلفية حادثة احتراق طائرة "سوخوي سوبر جيت-100"، في مطار شيريميتيفو بموسكو، والذي راح ضحيتها41 شخصا.

© AFP 2019 / Viktor Marchukaites وزارة الصحة الروسية: غالبية ركاب الطائرة المحترقة أصيبوا بحروق واختناقات

وقال تشيبس: "للأسف تأكدت أسوأ المخاوف. الإعلان عن مقتل 41 شخصًا".

وأضاف القائم بأعمال المقاطعة: "الآن يتم التحقق بقائمة عدد الأشخاص الذين يعودون لمنطقة مورمانسك، سيتم تنفيذ العمل طوال الليل".

وختم تشيبس، قائلا: "اعتبارا من اليوم، أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على أراضي منطقة مورمانسك".

وكانت النيران اشتعلت في طائرة ركاب في مطار "شيريميتيفو" بموسكو أثناء محاولتها الهبوط والتي كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك.

ووفقا لقناة "360" على التيليغرام، فإن سبب الحادث هو حريق على متن الطائرة.

ويشار إلى أن الطائرة عادت أدراجها مسرعة بعد إقلاعها من موسكو متوجهة إلى مدينة مورمانسك، بسبب حريق شب في محركها.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات المعنية بالبدء في التحقيق بعنانية في الحادث، وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف لوكالة "سبوتنك" إن "الرئيس أحيط علما بحادث الطائرة في مطار شيريميتيفو، وأصدر التعليمات اللازمة للبدء في تحقيق بعناية في هذا الحادث، وكذلك توفير المساعدات اللازمة لكل من يحتجاها".

وأضاف بيسكوف "الرئيس أعرب عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا وأقاربهم".

وكانت شركة إيرفلوت الروسية أعلنت السيطرة على الحريق، وذكرت الشركة في بيان إن طائرة إيرفلوت تؤكد المعلومات حول اشتعال محرك الطائرة في عقب هبوطها في مطار شيريميتفيو، خلال الرحلة إس يو 1492"، وأوضحت الشركة أن الطائرة "اضطرت للهبوط اضطراريا لأسباب تقنية".

كما ذكرت الشركة أن "هناك مصابين جراء الحادث، وأن المسافرين اضطروا إلى مغادرة الطائرة عبر سلالم الطوارئ".