السلطات الروسية تدفع مليون روبل لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة في موسكو

صرح القائم بأعمال محافظ منطقة مورمانسك أندريه تشيبيس، أن سلطات مورمانسك، المدينة التي اتجهت إليها الطائرة المنكوبة، بدفع تعويض لعائلات الضحايا والمصابين.

وسيدفع لعائلات الضحايا مبلغا قدره مليون روبل (15 ألف دولار تقريبا) أما للمصابين سيدفع لهم مبلغ قدره نصف مليون روبل (7.5 ألف دولار تقريبا).

وقال تشيبيس، سوف نقدم الدعم لجميع أسر الضحايا، ستحصل كل عائلة على مليون روبل.

ويجري حاليا تحديد أي من الضحيا الركاب، كانوا يعيشون في منطقة مورمانسك.

وأعلنت سلطات مورمانسك الروسية، سابقا، الحداد ثلاثة أيام بالمقاطعة على خلفية حادثة احتراق طائرة سوخوي سوبر جيت-100 في مطار شيريميتيفو بموسكو، والذي راح ضحيتها41 شخصا.

ويشار إلى أن الطائرة عادت أدراجها مسرعة بعد إقلاعها من موسكو متوجهة إلى مدينة مورمانسك، بسبب حريق شب في محركها.

Страшная трагедия произошла в аэропорту Шереметьево.

По данным СК, при аварийной посадке самолета погибли 13 человек, среди них 2 детей.

МЧС: Информационную и психологическую помощь можно получить по номеру: 8-800-775-17-17.

Соболезнования семьям погибших. pic.twitter.com/USDqPZcJI8 — Митин Андрей (@MitinRussia) May 5, 2019

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات المعنية بالبدء في التحقيق في الحادث، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة "سبوتنك" إن "الرئيس أحيط علما بحادث الطائرة في مطار شيريميتيفو، وأصدر التعليمات اللازمة للبدء في تحقيق بعناية في هذا الحادث، وكذلك توفير المساعدات اللازمة لكل من يحتاجها".

وأضاف بيسكوف: "الرئيس أعرب عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا وأقاربهم".

وكانت شركة إيرفلوت الروسية أعلنت السيطرة على الحريق، وذكرت الشركة في بيان إن طائرة إيرفلوت تؤكد المعلومات حول اشتعال محرك الطائرة في عقب هبوطها في مطار شيريميتفيو، خلال الرحلة إس يو 1492"، وأوضحت الشركة أن الطائرة "اضطرت للهبوط اضطراريا لأسباب تقنية".

كما ذكرت الشركة أن "هناك مصابين جراء الحادث، وأن المسافرين أضطروا إلى مغادرة الطائرة عبر سلالم الطوارئ".