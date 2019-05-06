انفجار في مصنع كيميائي بروسيا يسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، عن مقتل ثلاثة أشخاص خلال القيام بأعمال صيانة في ورشة لتصنيع غاز الأمونيا، بمصنع "أورالخيم" في مدينة بيريزنيكي، إقليم بيرم الروسي.

موسكو — سبوتنيك. وصرح المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك" بأنه: "ورد بلاغ حول حادث إنتاجي في ورشة لتصنيع الأمونيا في مصنع "أورالخيم" فرع "آزوت" في مدينة بيريزنيكي، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص".

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية: "بخصوص هذه الحادثة، فتحت هيئات التحقيق التابعة للجنة التحقيق الروسية في إقليم بيرم قضية جنائية على أساس جريمة منصوص عليها في الجزء 3 من المادة 217 من القانون الجنائي الروسي (انتهاك متطلبات السلامة الصناعية لمرافق الإنتاج الخطرة)".

ويواجه المذنبون عقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن.

وتشير لجنة التحقيق إلى أنه تم نقل عامل مصاب إلى المستشفى حيث تم تقديم الرعاية الطبية له، في الوقت الحاضر، يجري المحققون فحصًا لموقع الحادث، ويستجوبون الشهود، وإخراج الوثائق التقنية، ومشاهدة أشرطة فيديو كاميرات المراقبة لإجراء مزيد من التحقيقات وتعيين الفحص القضائي اللازم.