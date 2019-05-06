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14:13 06 مايو/ أيار 2019
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    عرض عسكري في موسكو بمناسبة عيد النصر

    في ذكرى الانتصار على النازية... عرض سلاح خفي

    روسيا
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    جريا على العادة يقيم الجيش الروسي في التاسع من مايو/أيار عرضا عسكريا بمناسبة عيد النصر، ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية.

    وسيشارك أكثر من 13600 عسكري وأكثر من 130 آلية عسكرية و74 طائرة ومروحية في العرض الذي ستشهده العاصمة الروسية موسكو في التاسع من مايو.

    ما هو الجديد

    ومن بين الآليات التي ستسير في الساحة الحمراء في وسط موسكو يوم 9 مايو أحدث مدرعة روسية معروفة باسم "بوميرانغ". وصممت هذه الآلية لنقل الجنود وحمايتهم من الألغام والمتفجرات الشديدة الانفجار والقذائف والصواريخ المضادة للدروع والمروحيات المهاجمة. ويعتبرها خبراء كثيرون أفضل ناقلة جنود مدرعة في العالم.

    ووصفها الخبير أليكسي ليونكوف بأنها آخر صرعة الآليات المدرعة ذات العجلات، مشيرا إلى أن العجلات تمنحها ميزة تفوقية في الظروف غير المواتية للآليات المجنزرة الثقيلة.

    ويظن الخبير أن قوات العمليات الخاصة هي الأحوج إلى آلية "بوميرانغ". ولأنها تقدر على السباحة فإنها مطلوبة لمشاة البحرية. وكشف الحرس الوطني أيضا عن اهتمامه بـ"بوميرانغ". ومن مزاياها إمكانية خروج الجنود منها من الخلف.

    أما عن تسليحها فيمكن أن تحتوي آلية "بوميرانغ" على رشاش عيار 30 ملم أو مدفع عيار 57 ملم أو مدفع عيار 100 ملم. وتتسلح "بوميرانغ" أيضا بصواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات البالغ مداها 10 كيلومترات.

    ويتوقع أن تدخل آلية "بوميرانغ" الخدمة الفعلية في الجيش الروسي بعد أن تجتاز الاختبار الرسمي هذا العام.

    عربة بوميرانغ المدرعة الروسية الحديثة
    © Sputnik . Vadim Savitsky
    عربة "بوميرانغ" المدرعة الروسية الحديثة

    آوروس

    وصنعت روسيا مؤخرا سيارة جديدة لقادة العروض العسكرية، وهي من عائلة السيارات الفخمة "آوروس". وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس منتوروف إن السيارة الجديدة تبدو متزمتة وأنيقة.

    يجدر بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم إحدى سيارات "آوروس".

    شركة أوروس (Aurus ) الروسية لتصنيع السيارات -تقدم سيارة مشروع كورتيج من فئة ليموزين، في معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019
    © Sputnik . Aleksander Melnikov
    شركة "أوروس" (Aurus ) الروسية لتصنيع السيارات -تقدم سيارة مشروع "كورتيج" من فئة ليموزين، في معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019

    يعرض للمرة الأولى

    وستتاح لأهالي مدينة فورونيج في يوم 9 مايو فرصة رؤية ما يدخل في باب الأسلحة غير المرئية ولم يعرض للرأي العام بعد.

    وسيكون أهالي هذه المدينة أول من يرى منظومة أعتدة "بالانتين" للتشويش الإلكتروني  والإعاقة التشويشية التي ستظهر في مدينة فورونيج خلال العرض العسكري الذي تقيمه وحدات القوات المسلحة الروسية المرابطة في مقاطعة فورونيج بمناسبة عيد النصر.

    وتجدر الإشارة إلى أن منظومة "بالانتين" لن تكون ضمن الآليات العسكرية المشاركة في العرض العسكري الذي ستشهده العاصمة الروسية يوم 9 مايو.

    وتوجد نسختان فقط لمنظومة "بالانتين" الآن، في مركز تدريب خبراء الحرب الإلكترونية بمدينة تامبوف وفي إحدى وحدات الجيش الروسي المرابطة في مقاطعة فورونيج.

    وتوضع أعتدة "بالانتين" في سيارات "كاماز" التي تنتشر على جبهة القتال عند الضرورة لتؤمن حماية جيش كامل من أسلحة العدو ذات الدقة العالية.

    وتقدر منظومة "بالانتين" على تعطيل أي جهاز للاتصال، ويستطيع، مثلا، تعطيل أجهزة التحكم في صواريخ "توماهوك".

    ونقلت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن الرائد أندريه بيستوف، قائد كتيبة الحرب الإلكترونية، قوله إن منظومة "بالانتين" تقوم بتعطيل اتصالات العدو لكيلا تصل أوامر القيادة إلى القوات المعادية وتتيه طائرات وصواريخ العدو.

    وأضاف الرائد بيستوف أنهم يحرصون على إخفاء وجود أعتدتهم في جبهة القتال.

    نظام بالانتين للحرب الإلكترونية
    CC BY-SA 4.0 / Russian Federation Defence Ministry
    نظام "بالانتين" للحرب الإلكترونية

    السيارة "غير المرئية"

    ومن السيارات المشاركة في العرض العسكري الذي ستشهده العاصمة موسكو يوم 9 مايو، سيارة جديدة من نوع "لادا"، وهي سيارة عسكرية صُنعت لقوات المظلات.

    وتوصف هذه السيارة بأنها غير مرئية لصعوبة اكتشافها بواسطة أجهزة الرؤية الحرارية. كما أنها تتميز بالقدرة على إطفاء النار تلقائيا في حال اشتعالها فيها، ومقاومتها للكيماويات.

    وزودت سيارة لادا "غير المرئية" برشاش "كورد" عيار 12.7 ملم. ويرى الخبراء العسكريون إمكانية إحلال قاذف رمّانات "بلاميا" أو قاذف صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات محل رشاش "كورد".  

     

    انظر أيضا:

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