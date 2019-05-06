مضيف الطائرة المنكوبة الروسية حاول إنقاذ الركاب حتى اللحظات الأخيرة من حياته

لقي مضيف الطائرة "إس إس جي-100" المنكوبة في مطار شيريميتييفو الروسي، مكسيم مويسييف، مصرعه أثناء محاولته فتح الباب الخلفي في ذيل الطائرة لإنقاذ الركاب، في حين كان اللهب يلتهم الجزء الخلفي من الطائرة.

فقد أفادت التقارير أن المضيف مكسيم مويسييف كان يوجد مع الركاب في الجزء الخلفي من الطائرة وحاول فتح الباب من أجل إجلاء الركاب بشكل سريع.

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, пытаясь открыть дверь в хвосте самолета: «У него не получилось, он начал помогать людям покинуть горящий самолет. До последнего не выходил из самолета и погиб»https://t.co/1gWk39IHg0 pic.twitter.com/N3l3Duwox5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 6, 2019

وقد أكد وزير النقل الروسي يفغيني ديتريخ بدوره عن مصرع أحد مضيفي الطائرة المنكوبة. وسيتم تعويض أسرة المضيف بـ5 ملايين روبل.

وكانت طائرة "أيروفلوت" "سوخوي سوبرجيب 100"، التي كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك، قد هبطت اضطراريا في مطار شيرميتييفو، يوم 5 أيار/مايو، وذلك بعد 28 دقيقة من إقلاعها. وقال الطيار دينيس إفدوكيموف إن صاعقة أصابت الطائرة، ما أدى إلى تعطيل المعدات ووقف الاتصال مع المشغلين. وقد أسفر الحادث عن مصرع 41 شخصا.

وبدأت لجنة التحقيق قضية جنائية بشأن انتهاك لوائح السلامة لتشغيل النقل الجوي.