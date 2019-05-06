مقتل أمريكي في حادثة الطائرة المنكوبة الروسية

وقال كالان "نعرب عن خالص تعازينا لعائلات وأصدقاء القتلى في تحطم الطائرة "SU 1492". يمكننا أن نؤكد أن هناك مواطنًا أمريكيًا واحدًا من بين القتلى. نحن نقدم كل المساعدة القنصلية اللازمة لعائلته".
هذا وأعلنت لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية، مقتل 41 شخصا ونجاة 37 شخصا من ركاب الطائرة الـ 78 شخصا، بينهم 4 من أفراد الطاقم الخمسة، بحادث اندلاع الحريق بالطائرة خلال تنفيذها عملية هبوط اضطراري في مطار شيريميتيفو، عقب انطلاقها في رحلة من العاصمة موسكو إلى مدينة مورمانسك.
ومن جانبه وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأحد، الجهات المختصة بإجراء تحقيق شامل لكشف أسباب وملابسات الحادث كما أعطى توجيهاته بتقديم "المساعدة الفورية إلى كل من يحتجاها، معربا عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا وأقاربهم. المحتاجين إليها".
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