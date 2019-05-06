لافروف: بحثت قضايا الأمن الاستراتيجي مع وزير الخارجية الأمريكية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أنه بحث قضايا الأمن الاستراتيجي مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في حديث كان استمرارا للمحادثة التي جرت بين الرئيسين الروسي والأمريكي في وقت سابق.

روفانييمي — سبوتنيك. وقال لافروف عقب لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي في فنلندا: "بحثنا القضايا المتعلقة بالأمن الاستراتيجي".

© Sputnik . Grigory Sysoev لافروف: اتهامات بومبيو بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية منذ السبعينات بمثابة خرافات

وأضاف: " أعتقد أننا قطعنا خطوة جيدة إلى الأمام في تطوير المناقشات التي جرت بين الرئيسين بوتين وترامب عبر الهاتف قبل يومين".

وكان مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية، صرح يوم الخميس الماضي، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 6 مايو/أيار في إطار الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي في فنلندا.

وقال المصدر للصحفيين في رد على سؤال عما إذا كان من المخطط لقاء لافروف: "هو (لافروف) سيكون هناك. أتوقع أن تكون لدى وزير الخارجية الأمريكي هذه الإمكانية".