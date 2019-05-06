لافروف: بحثت قضايا الأمن الاستراتيجي مع وزير الخارجية الأمريكية

روفانييمي — سبوتنيك. وقال لافروف عقب لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي في فنلندا: "بحثنا القضايا المتعلقة بالأمن الاستراتيجي".
وكان مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية، صرح يوم الخميس الماضي، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 6 مايو/أيار في إطار الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي في فنلندا.
وقال المصدر للصحفيين في رد على سؤال عما إذا كان من المخطط لقاء لافروف: "هو (لافروف) سيكون هناك. أتوقع أن تكون لدى وزير الخارجية الأمريكي هذه الإمكانية".
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