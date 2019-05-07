التحقيق في حادث طائرة "سوبر جيت 100"... تحديد ما قد يكون سببا رئيسيا

يدرس المحققون في حادث طائرة الركاب الروسية من طراز "سوبر جيت 100" التي احترقت في مطار شيريميتييفو، أحد مطارات موسكو، مساء يوم الأحد 5 مايو/أيار، عددا من السيناريوهات لتحديد أسباب الحادث.

وبحسب معلومات صحيفة "كوميرسانت"، فإن المحققين يركزون على السيناريو الذي يرجح أن يكون خطأ من قائد الطائرة سببا رئيسيا.

© Sputnik . Natalia Seliverstov احتراق طائرة ركاب في مطار "شيريميتيفو" أثناء هبوطها في موسكو (فيديو)

ووقع قائد الطائرة في خطأ حين قرر مواصلة الرحلة وسط العاصفة الرعدية. ثم، وبعدما تعطلت الإدارة الأوتوماتيكية للطائرة بسبب العاصفة الرعدية على الأرجح، وقع قائد أو طاقم الطائرة في خطأ آخر حين أسرع بالهبوط قبل احتراق الكثير من الوقود. واتسمت عملية الهبوط بالخشونة وفقا لتعبير الخبراء.

لذلك انكسر عمود عجلات الطائرة واشتعلت النار في محركاتها.

وكان 78 شخصا على متن الطائرة. وتسبب الحريق في مقتل 41 شخصا.