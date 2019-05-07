صحيفة تتحدث عن "عهد بوتين الجديد"

اعترف مؤلف المقال، جيمس ويلسون، بأن بوتين شخص ذو شعبية كبيرة في المجتمع الروسي. يتمتع بمستوى من الثقة والاحترام يصعب على السياسيين تحقيقه. علاوة على ذلك، كان بوتين قادراً على تحقيقه والاحتفاظ به لسنوات عديدة. هذا يرجع جزئيا إلى حقيقة أنه استعاد الشعور بالفخر الوطني بين السكان الروس. "لا تزال سياسته الخارجية المثيرة للجدل موضع ترحيب ودعم إلى حد كبير في روسيا، وفي الديمقراطيات الغربية يتم التعامل معها بالاشمئزاز والخوف وبخليط من الاحترام".

© Sputnik . Mikhael Klimentyev بوتين يوقع مرسوما اقتصاديا ضد أوكرانيا

في الوقت نفسه، يلاحظ ويلسون أن الرئيس الروسي "يدرك تمام الإدراك أنه من أجل كسب ولاء الشعب، لا يكفي" قلم وسيف حاد" فقط، بل يجب على الشخص التاريخي حقًا والقائد المفضل للأمة إجراء تغييرات كبيرة في حياة البلاد". وأصدر بوتين مرسوما بشأن الأهداف الوطنية والأهداف الاستراتيجية لتنمية روسيا حتى عام 2024 من أجل هذا".

وأشار ويلسون أنه من خلال التوقيع على هذه الوثيقة، وضع بوتين واحدا من أكبر التحديات لحكومته في تاريخ حكومته منذ عشرين عامًا. أطلق تسعة مشاريع وطنية لتطوير مجالات رئيسية في حياة البلاد، والتي بحلول نهاية فترة ولايته الحالية يجب أن تؤدي إلى زيادة مطردة في عدد السكان، وزيادة في متوسط ​​العمر المتوقع أن يصل إلى 78 سنة، وإدراج روسيا بين أكبر خمس دول اقتصادية في العالم، وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي أعلى من مستوى المتوسط ​​العالمي، وتحسين حماية البيئة، والأهم من ذلك استقرار الاقتصاد.

وأضاف الصحفي أن "بناء جسر عبر مضيق كيرتش كان مقدمة لنجاح بوتين في المستقبل". "تم الانتهاء من مشروع البنية التحتية على نطاق واسع في الوقت المحدد، بعد أسبوع فقط من الافتتاح، الذي أصبح سابقة سياسية، وفتح قناة نقل جديدة وخلق العديد من فرص العمل في الصناعات ذات الصلة. أدت التجربة الناجحة لأداء مهمة محددة في ظروف السياسة الاقتصادية الخارجية الصعبة هذه إلى مناقشات حول إطلاق مشروع وطني إضافي لتحديث مرافق البنية التحتية القديمو وبناء جديدة وكبيرة، مثل تلك التي تم إنشاؤها كجزء من المشروع الضخم الشمالي المتكامل لإنتاج الغاز في شبه جزيرة يامال الواقعة شمال الدائرة القطبية الشمالية. يؤكد هذا المشروع على مكانة روسيا كرائد في مجال الطاقة في القطب الشمالي.

© Sputnik . Ramil Sitdikov بوتين يوعز باتخاذ تدابير لتعزيز حماية حقوق الرياضيين الروس دوليا

كما أشار إلى أن بوتين كان قادرًا على الحفاظ على استقرار الروبل، مما ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام على خلفية الانخفاض الحاد في العملات الوطنية الأخرى، كما أن الجولة الجديدة من العقوبات القاسية أدت فقط إلى تباطؤ عدد من الاستثمارات الناجحة من خلال السندات الحكومية الروسية مؤقتًا.

كما أكد الصحفي أن الرئيس الروسي يحاول جعل علاقات روسيا مع الغرب مستقرة. "تحسين التعاون سيفيد كلا الطرفين، وكثير من السياسيين في الدول الغربية يفهمون ذلك" ، مشيرا إلى تعاون العديد من الدول الأوروبية مع موسكو في قطاع الطاقة.

في الختام ، قال ويلسون إن الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا المجاورة ذكرت ببوتين عندما اعتبر الرئيس السابق بيوتر بوروشينكو روسيا عدواً شخصياً له، وخلال حملته الانتخابية خاطب الشعب الأوكراني بشعار "أنا أو بوتين". لكن في الجولة الثانية من الانتخابات، أدلى الناخبون بأصواتهم لفلاديمير زيلينسكي، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 73 %. من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات بعيدة المدى بشأن هذه النتيجة، لكن من الواضح أن موقف بوروشينكو المناهض لبوتين لم يصل إلى شيء، وهذا يجعل الشخص يفكر كثيرا. سواء أحببتم ذلك أم لا، فإن عهد بوتين مستمر".