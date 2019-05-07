الخارجية الروسية: لافروف وظريف يبحثان سوريا والاتفاق النووي الإيراني في موسكو غدا

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيبحث خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد طريف، غدا في موسكو، عددا من الموضوعات، من بينها سوريا والاتفاق النووي الإيراني.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "من المقرر خلال المحادثات، مناقشة الوضع الحالي للعلاقات المتعددة الجوانب بين روسيا وإيران، والخطوات الملموسة لمواصلة تقدمهما. كما من المقرر "ضبط المواقف" حول الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما في ذلك التسوية السورية، وبحر قزوين، والقوقاز، وآسيا الوسطى، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتفاق النووي الإيراني وفنزويلا".

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هذا وبحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في الـ22 من نيسان/أبريل الجاري، هاتفيا مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، التسوية السورية والوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الثنائية الروسية الإيرانية تطورت في السنوات الأخيرة، في مجالات عدة، وخاصة مكافحة الإرهاب في سوريا والتعاون الاقتصادي والتجاري والتفاعل على الساحة الدولية.