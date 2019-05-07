منظومتا "بانتسير-إم" و"تور-إم1" تسقطان 27 صاروخا أطلقها المسلحون على قاعدة حميميم في سوريا

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مركز المصالحة الروسي: منظومتا "بانتسير-إم" و"تور-إم1" تسقط جميع الصواريخ التي أطلقها المسلحون وعددها 27 على قاعدة حميميم في سوريا