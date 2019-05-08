للمرة الأولى وزير الدفاع الروسي يركب سيارة فاخرة جديدة في عيد النصر

يقيم الجيش الروسي في التاسع من مايو/أيار عرضا عسكريا بمناسبة عيد النصر، ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وسيشارك أكثر من 13600 عسكري وأكثر من 130 آلية عسكرية و74 طائرة ومروحية في العرض الذي ستشهده العاصمة الروسية موسكو في هذا اليوم.

وسيصبح عرض النصر في التاسع من مايو من عام 2019 أول عرض عسكري تشارك فيه سيارة روسية جديدة صُنعت لقادة العروض العسكرية، وهي من عائلة السيارات الفخمة "آوروس". وسيركبها وزير الدفاع سيرغي شويغو مستعرضا الجنود والضباط المشاركين في العرض العسكري. وهناك سيارة مماثلة أخرى خصصت لقائد العرض العسكري وهو الجنرال أوليغ ساليوكوف، قائد القوات البرية.

وقد جرب وزير الدفاع السيارة الجديدة خلال تدريبات المشاركين في العرض العسكري بمناسبة عيد النصر. وأعرب وزير الدفاع لـ"سبوتنيك" عن إعجابه بالسيارة الجديدة.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich سيارة "أوروس سينات" في موسكو

وكان قادة العروض العسكرية في روسيا يستخدمون سيارات "زيل" حتى الآن.

وتضم عائلة سيارات "آوروس" (أو "كورتيج") سيارة الليموزين المخصصة لرئيس الدولة.".