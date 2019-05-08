أسباب محتملة لكارثة الطائرة الروسية

وأوضح أرتامونوف "بالطبع، ستقوم اللجنة بتحديد الجزء الذي أصيب بالشلل من الأنظمة وكيفية حدوث ذلك. بالطبع، هناك مجموعة من الظروف، التي تعامل معها الأشخاص كما تعاملوا".
وأشار إلى أن "الطائرة هبطت بالتحكم اليدوي (ليس آليا) وكانت في حالة من الحمل الزائد. لن أتعمق في هذا الموضوع، لكن هناك أسئلة يجب توجيهها لشركات الطيران، التي تزيد حمولة الطائرات".
وكانت طائرة "أيروفلوت" "سوخوي سوبرجيب 100"، التي كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك، قد هبطت اضطراريا في مطار شيرميتييفو، يوم 5 أيار/ مايو، وذلك بعد 28 دقيقة من إقلاعها. وقال الطيار دينيس إفدوكيموف إن صاعقة أصابت الطائرة، ما أدى إلى تعطيل المعدات ووقف الاتصال مع المشغلين. وقد أسفر الحادث عن مصرع 41 شخصا.
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