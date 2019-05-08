أسباب محتملة لكارثة الطائرة الروسية

وأوضح أرتامونوف "بالطبع، ستقوم اللجنة بتحديد الجزء الذي أصيب بالشلل من الأنظمة وكيفية حدوث ذلك. بالطبع، هناك مجموعة من الظروف، التي تعامل معها الأشخاص كما تعاملوا".

© AFP 2019 / Russian Investigative Committee مضيف الطائرة المنكوبة الروسية حاول إنقاذ الركاب حتى اللحظات الأخيرة من حياته

وبحسب الخبير فإن سبب الهبوط الصعب للطائرة وارتدادها عدة مرات على المدرج، قد يكمن في زيادة كتلة الهبوط.

وأشار إلى أن "الطائرة هبطت بالتحكم اليدوي (ليس آليا) وكانت في حالة من الحمل الزائد. لن أتعمق في هذا الموضوع، لكن هناك أسئلة يجب توجيهها لشركات الطيران، التي تزيد حمولة الطائرات".

وكانت طائرة "أيروفلوت" "سوخوي سوبرجيب 100"، التي كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك، قد هبطت اضطراريا في مطار شيرميتييفو، يوم 5 أيار/ مايو، وذلك بعد 28 دقيقة من إقلاعها. وقال الطيار دينيس إفدوكيموف إن صاعقة أصابت الطائرة، ما أدى إلى تعطيل المعدات ووقف الاتصال مع المشغلين. وقد أسفر الحادث عن مصرع 41 شخصا.