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12:11 08 مايو/ أيار 2019
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    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

    لافروف : موسكو تلقت رسالة من روحاني بشأن الاتفاق النووي الإيراني وندرسها بعناية

    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    روسيا
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    أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تلقت رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني حول الاتفاق النووي الإيراني وتدرسه بعناية.

    موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في موسكو اليوم الأربعاء: "لقد تلقينا اليوم رسالة للقيادة الروسية، ونحن ندرسها بعناية، وبالطبع يوفر هذا الاجتماع فرصة لاجراء التقييمات وهي قيمة للغاية".

    ومن جانبه قال ظريف: "أحضرت رسالة من الدكتور روحاني، رئيس إيران، موجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحضرتها شخصيا من أجل تسليمها".

    وأشار لافروف أنه سيناقش مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين والوضع في سوريا.

    وقال الوزير الروسي:

    "بالطبع، هناك فرصة جيدة اليوم للنظر في التحركات بشأن القضايا الثنائية في جدول الأعمال، وكيف يتم تطوير التعاون التجاري — الاقتصادي والإنساني وغيرهم، وفقا لاتفاق الرؤساء [الروسي فلاديمير] بوتين و [الإيراني حسن] روحاني".

    وأضاف لافروف: "وسنتبادل الآراء حول تطور الوضع في سوريا، وكيف يتم تفاعلنا في إطار تنسيق الجهود التي يتم تنفيذها على غرار منصة أستانا".    

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    وفي سياق متصل أوضح لافروف أن السلوك غير المسؤول من قبل الولايات المتحدة هو ما أدى إلى الموقف حول خطة العمل المشتركة، وقال: "المسألة الرئيسية التي سنناقشها هي الوضع غير المقبول حول خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، وهو الوضع الذي نشأ بسبب السلوك غير المسؤول للولايات المتحدة، التي تخلت عن التزاماتها التي حددها قرار مجلس الأمن الدولي".

    وأضاف: "نقدر التزام إيران بالاتفاقات التي تم التوصل إليها وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو ما أكده بيان طهران اليوم".

    وتابع لافروف: "بالطبع، هذا اللقاء يعطينا فرصة لتلقي تقييمكم وتوضيحات إضافية بشكل مباشر".

    الكلمات الدلالية:
    روحاني, محمد جواد ظريف, الاتفاق النووي, إيران, سيرغي لافروف, موسكو
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