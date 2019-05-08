سلال غذائية رمضانية لأطفال سوريا مقدمة من مؤسسة قديروف

أفاد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن مؤسسة أحمد حاج قديروف الخيرية ستقدم سلالا غذائية لــ16 ألف طفـل من تلاميــذ المــدارس السوريـــة خــلال شهــر رمضـــان، بالإضافة إلى أنه سيقدم مساعدات لأسر شهداء الجيش العربي السوري.