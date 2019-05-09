روسيا تبدأ بتطوير محطة لنقل التربة القمرية المجمدة إلى الأرض

صرح مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسي، اليوم الخميس، أن مؤسسة لافوشكين التابعة لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بدأت بتطوير محطة لنقل التربة القمرية المجمدة إلى الأرض.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إنه "ضمن تطوير محطة الفضاء القمر-28، كجزء من برنامج الفضاء الفيدرالي الروسي للفترة 2016-2025. في الوقت الحاضر، يتم الإعداد للمرحلة".

وتجدر الإشارة إلى أن الصيغة الجديدة لبرنامج الفضاء الفدرالي الذي يبلغ حجم تمويله 1.4 تريليون روبل [ما يعادل نحو 18.7 مليار دولار] تشمل بندا لتخصيص المال للقيام برحلة مأهولة إلى القمر فقط بعد عام 2035".

وكان رئيس "روس كوسموس" دميتري روغوزين، قد أعلن في وقت سابق أن روسيا لا تملك إمكانيات مالية كافية لتنفيذ مشاريع فضاء رائدة منفردة، وهي ستتعاون مع دول أخرى لتنفيذ مشاريع رحلات فضائية مكلفة.