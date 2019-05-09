الخارجية الروسية: هناك تقدم حقيقي في مسار تشكيل اللجنة الدستورية السورية

كشف نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس أن هناك تقدم جدي وحقيقي في مسار تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

© Sputnik . Maksim Blinov بوتين وأردوغان يؤكدان أولوية إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية

وقال فيرشينين للصحيفيين " من وجهة نظرنا لقد تقدمنا بشكل جدي وحقيقي في مسار تشكيل لجنة دستورية سورية".

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.

هذا وكانت الدول الضامنة [روسيا وتركيا وإيران] قد أكدت في البيان الختامي للجولة الـ 12 لمحادثات أستانا حول التسوية في سوريا، عزمها الالتزام بتنفيذ اتفاق استقرار إدلب كاملا، بما في ذلك تسيير الدوريات المنسقة والعمل النشط لمركز التنسيق الثلاثي، كما أكدت مواصلة التعاون من أجل دحر "داعش" و"النصرة" (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا) وغيرهما من التنظيمات الإرهابية بشكل كامل.

وأكدت الدول الضامنة أن لا حل عسكريا للنزاع في سوريا، مجددة التزامها بالدفع بالعملية السياسية التي يقودها ويجريها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.