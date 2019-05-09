بوتين: هناك العديد من الدول التي تعزز الفكر الفاشي والنازي وهذا أمر غير مقبول

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بوتين: هناك العديد من الدول التي تعزز الفكر الفاشي والنازي وهذا أمر غير مقبول