بوتين يتلقى رسالة من روحاني عبر وزير الخارجية الإيراني بعد وصوله إلى موسكو

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بوتين يتلقى رسالة من روحاني عبر وزير الخارجية الإيراني بعد وصوله إلى موسكو