بوتين يعلق على العرض العسكري في الساحة الحمراء

وقال بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "العرض رائع، والحمد لله، جرى دون أي عيوب، كما يليق بجيشنا. إنه لأمر مؤسف أن الطقس لم يسمح للطائرة أن تطير. هناك يجب بحسب علمي أن يكون مجال الرؤية لمسافة 400 متر، ولكن لم يكن هناك سواء 150 متر. وفي هذه الحالة، ليست هناك حاجة للمخاطرة، وسلامة الطيارين، وأولئك الذين هم على الأرض، قبل كل شيء. والعرض ككل، في رأيي، جميل".
كذلك في إطار الاحتفالات بذكرى عيد النصر تشهد موسكو والكثير من المدن الأخرى في روسيا والعالم مسيرة الفوج الخالد والتي يحمل فيها مئات آلاف المشاركين صور أقربائهم ممن قضوا في الحرب الوطنية العظمى.
وتشهد موسكو وعدد من المدن الروسية عروضا لإطلاق الألعاب النارية احتفالا بذكرى الانتصار على النازية.
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