بوتين يعلق على العرض العسكري في الساحة الحمراء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن "موكب النصر" في موسكو كان رائعًا وبدون أي عيوب، وإن الطقس لم يسمح للطائرة بالطيران، مشيراً إلى أن الأمن أكثر أهمية.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "العرض رائع، والحمد لله، جرى دون أي عيوب، كما يليق بجيشنا. إنه لأمر مؤسف أن الطقس لم يسمح للطائرة أن تطير. هناك يجب بحسب علمي أن يكون مجال الرؤية لمسافة 400 متر، ولكن لم يكن هناك سواء 150 متر. وفي هذه الحالة، ليست هناك حاجة للمخاطرة، وسلامة الطيارين، وأولئك الذين هم على الأرض، قبل كل شيء. والعرض ككل، في رأيي، جميل".

© Sputnik . Aleksey Filippov العرض العسكري الروسي بمناسبة الذكرى الـ74 لعيد النصر

هذا و تحتفل روسيا اليوم 9 أيار/مايو، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري في العديد من المدن الروسية عروضا عسكرية، وأهمها جميعا العرض العسكري في العاصمة موسكو.

كذلك في إطار الاحتفالات بذكرى عيد النصر تشهد موسكو والكثير من المدن الأخرى في روسيا والعالم مسيرة الفوج الخالد والتي يحمل فيها مئات آلاف المشاركين صور أقربائهم ممن قضوا في الحرب الوطنية العظمى.

وتشهد موسكو وعدد من المدن الروسية عروضا لإطلاق الألعاب النارية احتفالا بذكرى الانتصار على النازية.