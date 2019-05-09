سيمونيان: أحب العرض العسكري لأنني أكره الحرب

وأضافت أن العرض العسكري يعني أن الحرب قد انتهت، ولن تكون هناك حرب أخرى.

© Sputnik . Alexey Filippov بوتين يعلق على العرض العسكري في الساحة الحمراء

وتابعت قائلة "لأنهم هنا، أقوياء، مخلصون، شجعان، دقيقون — شبان وشابات، ضباط ، دبابات، طائرات ، ولن يسمحوا أن يكون هناك حرب".

وأردفت "يحب ملايين الروس مشاهدة العرض العسكري ولا يسمحون حتى بفكرة الحرب".

وتحتفل روسيا اليوم 9 أيار/مايو، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري في العديد من المدن الروسية عروضا عسكرية، وأهمها جميعا العرض العسكري في العاصمة موسكو.

كذلك في إطار الاحتفالات بذكرى عيد النصر تشهد موسكو والكثير من المدن الأخرى في روسيا والعالم مسيرة الفوج الخالد، والذي شارك فيه الرئيس بوتين اليوم الخميس للمرة الخامسة، والتي يحمل فيها مئات آلاف المشاركين صور أقربائهم ممن قضوا في الحرب الوطنية العظمى.

وتشهد موسكو وعدد من المدن الروسية عروضا لإطلاق الألعاب النارية احتفالا بذكرى الانتصار على النازية.