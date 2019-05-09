موسكو: روسيا ستواصل بناء محطة الطاقة النووية الإيرانية في بوشهر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا ستواصل بناء محطة الطاقة النووية في بوشهر وإعادة توجيه المشروع في فوردو ومستعدة لمشاريع مشتركة أخرى مع إيران.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "نعرب عن استعدادنا لمواصلة التعاون مع طهران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، وتطوير المشاريع الثنائية الأخرى".

© Sputnik . Andrey Reznitshenko إيران تقول إن مفاعل بوشهر النووي قد يتوقف عن العمل... ما السبب

وتابع البيان "وعلى وجه الخصوص، نعتزم مواصلة العمل على تحويل مشروع تخصيب اليورانيوم السابق في فوردو إلى إنتاج نظائر مستقرة، وكذلك في بناء محطة الطاقة النووية (بوشهر)".

وكانت إيران، أعلنت يوم الاثنين 18 مارس/آذار، نيتها بناء محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية جنوبي البلاد، مؤكدة استمرار عمليات تخصيب اليورانيوم بشكل جيد.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، قوله على هامش اجتماع الحكومة إنه "سيتم بناء محطتين جديدتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في الفترة القريبة في محطة بوشهر النووية جنوبي البلاد".

ولفت صالحي إلى أن "الأمور التي تتعلق بتخصيب اليورانييوم تجري بشكل جيد في إيران".

وكانت شركة "روس آتوم" الروسية، أعلنت في شهر مايو/أيار من العام الماضي، أن الخبراء بدؤوا العمل على تدعيم التربة في موقع وحدة الطاقة النووية "بوشهر —2" المستقبلي في إيران، كمرحلة أساسية قبل بدء عملية البناء.

وجاء في بيان صدر عن شركة "روس آتوم" آنذاك: "بدأ العمل، يوم 3 مايو/ أيار 2018، في موقع بناء محطة الطاقة النووية الجديد "بوشهر-2"، في إيران، على تدعيم التربة التي سيقام عليها بناء وحدة الطاقة النووية رقم 2، وأن هذا العمل التحضيري يشكل مرحلة مهمة من مشروع صب "الأسمنت الأول" المقرر أن تبنى عليه وحدة الطاقة، في الربع الثالث من عام 2019".