مشاركة لبنانية بمسيرة "الفوج الخالد" في موسكو (صور)

شاركت الجالية اللبنانية في موسكو، يوم أمس الجمعة، بمسيرة "الفوج الخالد" التي أقيمت في مختلف المدن الروسية بمناسبة ذكرى عيد النصر على الفاشية.

وانطلقت المسيرة المركزية من وسط موسكو وقدر عدد المشاركين فيها أكثر من مليون شخص حيث وصلت إلى الساحة الحمراء.

وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمسيرة حاملا صورة والده الذي شارك في الحرب الشعبية العظمى ضد ألمانيا النازية.

© Sputnik . Michal Khaddaj مشاركة لبنانية في مسيرة الفوج الخالد في موسكو

وكان للجالية اللبنانية دور من خلال مشاركة "جمعية البيت اللبناني" في موسكو وعدد من اللبنانيين بالمسيرة حملوا خلالها الأعلام اللبنانية وأنشدوا بعض الأغاني الوطنية باللغة الروسية ما أثار اهتمام الكثير من المواطنين الروس والإعلاميين المتواجدين لتغطية الحدث.

وكان لافتا بروز اللبنانيين بمقصان بيضاء موحدة تحمل العلمين اللبناني والروسي وشعار الجمعية اللبنانية في موسكو.

"فوج الخالدين" هي حملة شعبية دولية تنظم في روسيا وبعض دول الاتحاد السوفيتي السابق بمناسبة عيد النصر (9 مايو)، ويسير المشاركون فيها حاملين صورا لأقاربهم الذين قاتلوا في جبهات الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، كما أنهم يسجلون روايات عن بطولات آبائهم وأجدادهم على موقع الحملة الإلكتروني.

وانطلقت هذه الحملة في مدينة تومسك في العام 2011، لتنتشر تدريجا في معظم المدن الروسية، بما فيها موسكو ولينينغراد، كما أن مسيراتها تجري حاليا في أراضي 64 دولة.