زاخاروفا تعلق على مصطلح "تصريحات حادة" الذي قاله وزير خارجية اليابان

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الجانب الروسي لم يفهم عن ما كان يتحدث وزير الخارجية الياباني تارو كونو، بقوله أنه خلال المحادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "النقاش وصل في بعض الأحيان إلى تصريحات حادة".

موسكو — سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا على صفحتها في الفيسبوك: "أدلى وزير الخارجية الياباني، ببيان حول نتائج المحادثات، ومن بين جملة أمور، حرفيا صرح بما يلي: "لقد وصل النقاش إلى تصريحات حادة". ابتسم لافروف ونحن جميعا، الذين كنا حاضرين في الاجتماع تبادلنا النظرات، ولم نفهم عما يدور الحديث".

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وأضافت: "على ما يبدو، لدينا تصورات مختلفة مع اليابانيين حول "التصريحات الحادة".

هذا وعقدت اليوم الجمعة في موسكو محادثات بين لافروف وكونو. وأعلن كونو في تصريح للصحافة إنه، كما حدث خلال اجتماع شباط / فبراير، "وصلت المناقشة في بعض الأحيان إلى تصريحات حادة". وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنهم التقوا مع لافروف ليس للمرة الأولى، وقال أن علاقاتهم الوثيقة تسمح لهم بالتواصل بصراحة إلى حد ما.