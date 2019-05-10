الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات لوفد روسي للمشاركة بمؤتمر في الأمم المتحدة

صرح مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرات للوفد الروسي للمشاركة في أعمال اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر 2020، ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

موسكو — سبوتنيك. وقال يرماكوف الذي يترأس الوفد: "نتيجة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الولايات المتحدة، لم يتمكن العديد من الممثلين الرسميين الروس من المشاركة في المؤتمر".

وأضاف يرماكوف: "من وجهة نظر الدبلوماسية المتعددة الأطراف، فهذا يعتبر عبثا كاملا وموقفا غير مقبول على الإطلاق".

وعلل يرماكوف: "تنتهك واشنطن بشكل صارخ التزاماتها بموجب اتفاقية عام 1947، بشأن مقر الأمم المتحدة، والتي تتطلب بوضوح وبشكل قاطع من الولايات المتحدة ضمان السفر للممثلين أو مسؤولين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دون عوائق إلى مقر الأمم المتحدة، وكذلك إصدار التأشيرات "مجانا وبأسرع وقت ممكن".