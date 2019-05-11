نقل المواطنة الروسية ماريا بوتينا إلى الإسكندرية بولاية فرجينيا

نقلت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، المواطنة الروسية ماريا بوتينا، إلى مدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا.

موسكو — سبوتنيك. وتشير قاعدة بيانات السجن الإلكترونية، والتي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها: "إلى أنه تم نقل ماريا بوتينا إلى مكتب الشريف في الإسكندرية في 10 مايو / أيار 2019".