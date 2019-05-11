بالفيديو والصور... بوتين يسجل 10 أهداف في مباراة لهوكي الجليد

شارك الرئيس فلاديمير بوتين في مباراة ودية لهوكي الجليد في مدينة سوتشي، وذلك ضمن مهرجان "الدوري الليلي" للعبة الذي تستضيفه المدينة.

Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочиhttps://t.co/UfPwbH6bHT pic.twitter.com/ZZiQLLj0Wq — РИА Новости Спорт (@rsportru) May 10, 2019

واستطاع بوتين إحراز 10 أهداف ليقود فريقه "أساطير الهوكي" للفوز على فريق "الدوري الليلي" بنتيجة 14-7.

ولعب إلى جانب الرئيس الروسي الذي ارتدى القميص رقم 11 وزير الدفاع سيرغي شويغو.

ويقام مهرجان "الدوري الليلي" سنويا منذ الـ7 من مايو/أيار عام 2012.

يذكر أنه في العام الماضي، سجل بوتين 5 أهداف، وانتهت المباراة أيضا بفوز فريق الأساطير.