بالفيديو والصور... بوتين يسجل 10 أهداف في مباراة لهوكي الجليد

Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочиhttps://t.co/UfPwbH6bHT pic.twitter.com/ZZiQLLj0Wq— РИА Новости Спорт (@rsportru) May 10, 2019
واستطاع بوتين إحراز 10 أهداف ليقود فريقه "أساطير الهوكي" للفوز على فريق "الدوري الليلي" بنتيجة 14-7.
ولعب إلى جانب الرئيس الروسي الذي ارتدى القميص رقم 11 وزير الدفاع سيرغي شويغو.
#Сочи: Гала-матч Ночной хоккейной лиги https://t.co/2puzBUVCxI pic.twitter.com/q6UkwAvO3M— Президент России (@KremlinRussia) May 10, 2019
ويقام مهرجان "الدوري الليلي" سنويا منذ الـ7 من مايو/أيار عام 2012.
يذكر أنه في العام الماضي، سجل بوتين 5 أهداف، وانتهت المباراة أيضا بفوز فريق الأساطير.
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