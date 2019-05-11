سفير روسيا بلبنان: روسيا تسعى لإيجاد حلول سلمية للنزاعات بالشرق الأوسط

أكد السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر زاسيبكين، سعى موسكو لإيجاد حلول سلمية للنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، وإعادة الاستقرار لتلك المنطقة.

بيروت — سبوتنيك. وقال زاسيبكين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ببيروت، على هامش الملتقى الإقليمي لجمعيات خريجي الجامعات الروسية والسوفياتية الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت، إن "روسيا تسعى لإيجاد حلول سياسية سلمية لكافة النزاعات، وانتقال المنطقة من حالة الأزمة إلى حالة الاستقرار والأمن".

وأضاف "هذه هي الجهود الروسية في كافة المجالات، وبخاصة في سوريا، وكافة الأهداف معروفة، وأيضا نحن نشجع الجهود السلمية في كافة أنحاء الشرق الأوسط".

وحول إعلان إيران تخفيض بعض من التزاماتها الواردة في الاتفاق بشأن برنامجها النووي كرد على توقيع الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها، قال زاسيبكين، "نحن نريد تنفيذ الاتفاق النووي، المشكلة الأساسية في الجانب الأمريكي الذي خرج من الاتفاق".

© Sputnik . Zahra Al-Amir نائب لبناني: روسيا دولة عظمى ودورها مركزي في مساعدة لبنان وحماية الأقليات

وفي سياق الملتقى المنعقد في بيروت، والذي يستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري بحضور ممثلي جمعيات وروابط الخريجين من العالم العربي وممثلو الجامعات والمعاهد الروسية والسوفياتية، قال زاسيبكين، "العلاقات العربية الروسية تشهد في الوقت الراهن تطور في مجالات عدة".

وأردف "هناك بالطبع الحوار السياسي الذي يحوز جانبا هاما، ثم هناك ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية، والتي تتجسد في نشاطات وفعاليات اجتماعية للشباب وخريجي الاتحاد السوفيتي وروسيا".

وأضاف السفير زاسيبكين، "هنا في لبنان، بشكل خاص، نحن نعتمد كثيرا على هذه المنظمات، جمعيات الخريجين ومنظمات المواطنين الروس، خاصة في مجالات الثقافة والتربية، وفي الوقت الراهن هذا مطلوب لرفع مستوى التعاون بين البلدين، لأن المتطلبات الجديدة تستدعي تنشيط للتواصل المباشر بين فئات الشعب".

وعن المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا، والذي يمنح بموجبه الجنسية الروسية لمواطني عدة دول عربية ممن ولدوا خلال فترة الاتحاد السوفيتي، وما إذا كان يتوقع أن تتبعه تسهيلات لخريجي الجامعات والمعاهد الروسية للحصول على الجنسية، قال زاسبكين، "القرار واضح، لا أضيف شيئا لهذا القانون، فهو قرار الرئيس الذي هدفه تسهيل الحصول على الجنسية للمرتبطين بروسيا أصلا، والآن لديهم فرصة أكبر للانضمام للمواطنين الروس".